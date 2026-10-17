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ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник - РИА Новости Крым, 17.10.2026
ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T11:08
2026-10-17T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Накануне Мирошник приводил статистику по пострадавшим от атак ВСУ с начала 2026. Всего, по его данным, пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям, заявил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – ЛантратоваПытки российских военнопленных осудили в ООНЗапад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово
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ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине – Мирошник