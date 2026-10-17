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ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник - РИА Новости Крым, 17.10.2026
ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T11:08
2026-10-17T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Накануне Мирошник приводил статистику по пострадавшим от атак ВСУ с начала 2026. Всего, по его данным, пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям, заявил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – ЛантратоваПытки российских военнопленных осудили в ООНЗапад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово
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родион мирошник, новости сво, украина, оон, всу (вооруженные силы украины), пленные, новости
ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник

Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине – Мирошник

11:08 17.10.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Комитет против пыток ООН игнорирует данные по секретным тюрьмам на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В докладах они (Комитет — ред.) говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это все делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права... Ну отмахнулись, упомянули и сказали: "теперь давайте поговорим о другом", — цитирует Мирошника РИА Новости.
Накануне Мирошник приводил статистику по пострадавшим от атак ВСУ с начала 2026. Всего, по его данным, пострадали 10 253 мирных жителя России. Комитет ООН по правам человека должен провести проверки по фактам ударов по мирным людям, заявил он.
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Родион МирошникНовости СВОУкраинаООНВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеНовости
 
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