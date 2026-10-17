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Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноября
Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноября - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноября
В России утвердили новые требования к остановкам общественного транспорта. Правила вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта России в РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T10:22
2026-10-17T10:22
2026-10-17T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России утвердили новые требования к остановкам общественного транспорта. Правила вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.В частности, остановки разделят на три категории: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров). Для каждой категории предусмотрены свои требования к обустройству.Остановки рекомендуется размещать не далее 250 метров от общественных мест. В павильонах должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски. Сами павильоны рекомендуется оснащать Wi-Fi и зарядными станциями для телефонов. Стандарт также определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По запросу людей: сервис оценки транспорта могут запустить в КрымуВ Севастополе перенесли конечную остановку электричекВ Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
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россия, гост, общественный транспорт, транспорт, новости, минтранс россии
Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноября
С 10 ноября в России вступит в силу ГОСТ по остановкам общественного транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России утвердили новые требования к остановкам общественного транспорта. Правила вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.
"С 10 ноября вступит в силу новый национальный стандарт, который определяет правила размещения и обустройства остановок общественного транспорта. Документ учитывает современные требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан", – говорится в сообщении.
В частности, остановки разделят на три категории: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров). Для каждой категории предусмотрены свои требования к обустройству.
Остановки рекомендуется размещать не далее 250 метров от общественных мест. В павильонах должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски. Сами павильоны рекомендуется оснащать Wi-Fi и зарядными станциями для телефонов. Стандарт также определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров.
"Новый ГОСТ будет применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Он поможет сформировать единый подход к их обустройству по всей стране", – отметили в Минтрансе РФ.
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