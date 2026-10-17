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Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику

Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику

Вооруженные Силы РФ за сутки уничтожили еще 1040 украинских боевиков на всех участках фронта в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T13:32

2026-10-17T13:32

2026-10-17T13:32

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы РФ за сутки уничтожили еще 1040 украинских боевиков на всех участках фронта в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 230 вбоевиков, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 145 военных, боевую машину пехоты, 36 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Центр" разбили до 345 украинских неонацистов, итальянский бронетранспортер Puma, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 135 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группы "Днепр" уничтожили до 25 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Также российские военные поразили вражеские объекты транспортной инфраструктуры, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 654 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 263 889 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 269 танков и других боевых бронированных машин, 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 745 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 762 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над РоссиейНа Украине поражены два крупнейших металлургических комбината – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20261017/v-chernom-more-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1160285641.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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