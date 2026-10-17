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Новости Крыма – главное на утро 17 октября

Новости Крыма – главное на утро 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Новости Крыма – главное на утро 17 октября

В Крыму в ночь на субботу не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T09:10

2026-10-17T09:10

2026-10-17T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу не объявляли беспилотную опасность. В Севастополе также ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на субботу сигнал беспилотной опасности не звучал.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Ночью очередей перед досмотровыми комплексами не было. Однако по состоянию на 8 часов утра со стороны Керчи начал образовываться затор – всего на подъездах к транспортному переходу стоят 110 авто. Со стороны Тамани проезд свободен.На территории республики продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети, напомнили в Крымэнерго. Сохраняются перебои с электроснабжением в некоторых районах полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.Как сообщили в республиканском гидрометцентре 17 октября Балканский циклон принесет в Крым сильные дожди и грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +8…13.Новости СевастополяВ Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт осуществляет движение по действующему расписанию.Севастопольцы в субботу отмечают День гимна. Это сегодня широко известная песня – "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели и поэта Петра Градова – впервые была исполнена в 1954 году 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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