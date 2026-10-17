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Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА над российской территорией и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T20:20
2026-10-17T20:20
2026-10-17T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА над российской территорией и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в субботу.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских дронов – Минобороны