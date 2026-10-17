https://crimea.ria.ru/20261017/na-ukraine-porazheny-dva-krupneyshikh-metallurgicheskikh-kombinata---minoborony-1160281202.html

На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны

На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.10.2026

На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T08:37

2026-10-17T08:37

2026-10-17T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщили в военном ведомстве.По данным Минобороны, в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат, обеспечивающий металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК. В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат "Запорожсталь", промышленное предприятие ЧАО "Запорожтрансформатор", осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ. Кроме того, сообщили в МО РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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