https://crimea.ria.ru/20261017/na-ukraine-porazheny-dva-krupneyshikh-metallurgicheskikh-kombinata---minoborony-1160281202.html
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.10.2026
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T08:37
2026-10-17T08:37
2026-10-17T08:37
украина
россия
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
удары по украине
запорожье
кривой рог
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1049d36add2ce7daf7c7f615816a0ac3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщили в военном ведомстве.По данным Минобороны, в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат, обеспечивающий металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК. В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат "Запорожсталь", промышленное предприятие ЧАО "Запорожтрансформатор", осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ. Кроме того, сообщили в МО РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
украина
россия
запорожье
кривой рог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_1a854b5201c6e7dd4b9d2ba9e2395337.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, удары по украине, запорожье, кривой рог
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината и другие объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат, обеспечивающий металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК. В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат "Запорожсталь", промышленное предприятие ЧАО "Запорожтрансформатор", осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ.
Кроме того, сообщили в МО РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: