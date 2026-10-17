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На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.10.2026
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T08:37
2026-10-17T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщили в военном ведомстве.По данным Минобороны, в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат, обеспечивающий металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК. В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат "Запорожсталь", промышленное предприятие ЧАО "Запорожтрансформатор", осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ. Кроме того, сообщили в МО РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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украина, россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, удары по украине, запорожье, кривой рог
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны

На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината и другие объекты

08:37 17.10.2026
 
© ГУ ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат, обеспечивающий металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК. В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат "Запорожсталь", промышленное предприятие ЧАО "Запорожтрансформатор", осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ.
Кроме того, сообщили в МО РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
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