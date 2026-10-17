https://crimea.ria.ru/20261017/muzhchina-pogib-v-lesu-v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-drona-vsu---gubernator-1160286494.html
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T14:03
2026-10-17T14:03
2026-10-17T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Он также предупредил жителей области, что походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически.Губернатор призвал отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также напомнил, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему, трогать и пытаться переместить."Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны", - заключил Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянск, брянская область, егор ковальчук, атаки всу, новости
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ
14:03 17.10.2026 (обновлено: 14:32 17.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
"В результате атаки БПЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Искренние соболезнования родным погибшего", - написал Ковальчук в канале на платформе МАКС.
Он также предупредил жителей области, что походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически.
Губернатор призвал отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также напомнил, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему, трогать и пытаться переместить.
"Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны", - заключил Ковальчук.
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