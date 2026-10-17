https://crimea.ria.ru/20261017/muzhchina-pogib-v-lesu-v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-drona-vsu---gubernator-1160286494.html

Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор

Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор

Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T14:03

2026-10-17T14:03

2026-10-17T14:32

брянск

брянская область

егор ковальчук

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Он также предупредил жителей области, что походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически.Губернатор призвал отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также напомнил, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему, трогать и пытаться переместить."Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны", - заключил Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянск

брянская область

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2026

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брянск, брянская область, егор ковальчук, атаки всу, новости