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Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T14:03
2026-10-17T14:32
брянск
брянская область
егор ковальчук
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Он также предупредил жителей области, что походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически.Губернатор призвал отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также напомнил, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему, трогать и пытаться переместить."Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны", - заключил Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянск, брянская область, егор ковальчук, атаки всу, новости
Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор

Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ

14:03 17.10.2026 (обновлено: 14:32 17.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"В результате атаки БПЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Искренние соболезнования родным погибшего", - написал Ковальчук в канале на платформе МАКС.

Он также предупредил жителей области, что походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически.
Губернатор призвал отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он также напомнил, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему, трогать и пытаться переместить.
"Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный вам предмет может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны", - заключил Ковальчук.
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