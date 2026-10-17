https://crimea.ria.ru/20261017/moshennichestvo-na-million-troe-krymchan-otvetyat-za-afery-s-sotsvyplatami-1160287952.html

Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами

Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами

Трое жителей крымского города Саки пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T15:36

2026-10-17T15:36

2026-10-17T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Трое жителей крымского города Саки пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным полиции, в 2023 и 2024 годах две женщины в возрасте 23 и 25 лет, а также 61-летний мужчина обратились в органы труда и социальной защиты населения для заключения социальных контрактов."Каждый из фигурантов действовал самостоятельно и предоставил отдельный бизнес-план. Полученные денежные средства они намеревались якобы направить на открытие станции технического обслуживания автомобилей, салона красоты и организацию доставки продуктов. Однако, как выяснилось в ходе следствия, выполнять взятые на себя обязательства обвиняемые не намеревались", – сказано в релизе.Вместо развития бизнеса выделенные государством деньги фигуранты потратили на личные нужды, причинив государству ущерб на сумму в 1 миллион 50 тысяч рублей. Сейчас ущерб возмещен. Все трое помещены под подписку о невыезде. Материалы направлены в суд. Каждому из злоумышленников грозит до шести лет лишения свободы."Вместе с тем сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов незаконного получения социальных выплат. В настоящее время установлены еще два аналогичных эпизода, по которым проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиМошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииМошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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