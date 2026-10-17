Рейтинг@Mail.ru
Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261017/moshennichestvo-na-million-troe-krymchan-otvetyat-za-afery-s-sotsvyplatami-1160287952.html
Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами
Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами
Трое жителей крымского города Саки пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T15:36
2026-10-17T15:48
крым
происшествия
новости крыма
мошенничество
соцвыплаты
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Трое жителей крымского города Саки пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным полиции, в 2023 и 2024 годах две женщины в возрасте 23 и 25 лет, а также 61-летний мужчина обратились в органы труда и социальной защиты населения для заключения социальных контрактов."Каждый из фигурантов действовал самостоятельно и предоставил отдельный бизнес-план. Полученные денежные средства они намеревались якобы направить на открытие станции технического обслуживания автомобилей, салона красоты и организацию доставки продуктов. Однако, как выяснилось в ходе следствия, выполнять взятые на себя обязательства обвиняемые не намеревались", – сказано в релизе.Вместо развития бизнеса выделенные государством деньги фигуранты потратили на личные нужды, причинив государству ущерб на сумму в 1 миллион 50 тысяч рублей. Сейчас ущерб возмещен. Все трое помещены под подписку о невыезде. Материалы направлены в суд. Каждому из злоумышленников грозит до шести лет лишения свободы."Вместе с тем сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов незаконного получения социальных выплат. В настоящее время установлены еще два аналогичных эпизода, по которым проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиМошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииМошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, новости крыма, мошенничество, соцвыплаты, мвд по республике крым
Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами

МВД: трое жителей Сак пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами

15:36 17.10.2026 (обновлено: 15:48 17.10.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Трое жителей крымского города Саки пойдут по суд за мошенничество с социальными выплатами на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
По данным полиции, в 2023 и 2024 годах две женщины в возрасте 23 и 25 лет, а также 61-летний мужчина обратились в органы труда и социальной защиты населения для заключения социальных контрактов.
"Каждый из фигурантов действовал самостоятельно и предоставил отдельный бизнес-план. Полученные денежные средства они намеревались якобы направить на открытие станции технического обслуживания автомобилей, салона красоты и организацию доставки продуктов. Однако, как выяснилось в ходе следствия, выполнять взятые на себя обязательства обвиняемые не намеревались", – сказано в релизе.
Вместо развития бизнеса выделенные государством деньги фигуранты потратили на личные нужды, причинив государству ущерб на сумму в 1 миллион 50 тысяч рублей. Сейчас ущерб возмещен. Все трое помещены под подписку о невыезде. Материалы направлены в суд. Каждому из злоумышленников грозит до шести лет лишения свободы.
"Вместе с тем сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов незаконного получения социальных выплат. В настоящее время установлены еще два аналогичных эпизода, по которым проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", – добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму
 
КрымПроисшествияНовости КрымаМошенничествоСоцвыплатыМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
17:50Удары по Украине днем в субботу: что поражено
17:41Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить
17:07Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
16:33Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
16:20Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
16:04В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно
15:51Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
15:36Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами
15:16Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
14:59"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского
14:31Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"
14:03Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
13:51Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ
13:32Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику
13:21Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
13:13В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:58В России появятся новые меры поддержки многодетных семей
12:47Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины
12:33В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
Лента новостейМолния