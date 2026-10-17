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Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников,... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T15:16
2026-10-17T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников, сообщил телеканал Ordu.Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали, угроза жизни отсутствует. Ведется расследование инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
60
турция, в мире, дтп, происшествия, новости, автобус
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали

15:16 17.10.2026 (обновлено: 15:26 17.10.2026)
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников, сообщил телеканал Ordu.
"Водитель микроавтобуса не справился с управлением в районе города Фатса и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб 63-летний пассажир микроавтобуса, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников", - сообщил канал.
Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали, угроза жизни отсутствует. Ведется расследование инцидента.
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ДТП в Турции
14 октября, 18:22
В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
 
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Заголовок открываемого материала
15:16Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
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