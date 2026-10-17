https://crimea.ria.ru/20261017/mikroavtobus-so-shkolnikami-popal-v-dtp-v-turtsii---23-cheloveka-postradali-1160287569.html
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников,... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T15:16
2026-10-17T15:16
2026-10-17T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников, сообщил телеканал Ordu.Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали, угроза жизни отсутствует. Ведется расследование инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, в мире, дтп, происшествия, новости, автобус
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
15:16 17.10.2026 (обновлено: 15:26 17.10.2026)