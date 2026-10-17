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Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал
Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал
Кубанские полицейские рассекретили порно-канал в одном из мессенджеров и нашли его создателя, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T10:34
2026-10-17T11:50
амурская область
кубань
краснодарский край
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кубанские полицейские рассекретили порно-канал в одном из мессенджеров и нашли его создателя, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Закрытый канал в одном из популярных мессенджеров полицейские выявили в ходе мониторинга сети интернет. Запрещенные материалы размещались в нем на протяжении 7 месяцев.Уголовное дело открыто по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму парочка получила условные сроки за порнографиюЖитель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под судВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
амурская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, кубань, краснодарский край, происшествия, новости
Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал

Житель Амурской области создал порно-канал и попался кубанским полцейским

10:34 17.10.2026 (обновлено: 11:50 17.10.2026)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кубанские полицейские рассекретили порно-канал в одном из мессенджеров и нашли его создателя, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Закрытый канал в одном из популярных мессенджеров полицейские выявили в ходе мониторинга сети интернет. Запрещенные материалы размещались в нем на протяжении 7 месяцев.
"Правоохранители установили 21‑летнего жителя Амурской области, причастного к преступлению. По данным следствия, молодой человек являлся создателем канала и самостоятельно размещал в нем материалы, содержащие порнографический контент, а также иные материалы деструктивного характера", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
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Амурская областьКубаньКраснодарский крайПроисшествияНовости
 
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