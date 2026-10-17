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Крымский мост сейчас: обстановка на утро 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: обстановка на утро 17 октября
Крымский мост сейчас: обстановка на утро 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро 17 октября
К утру субботы у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T08:27
2026-10-17T08:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. К утру субботы у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на утро 17 октября

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

08:27 17.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. К утру субботы у Крымского моста скопилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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