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Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
Обеспечение сжиженным газом в Крыму будет осуществляться на платной основе. Об этом проинформировал в субботу директор компании "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T16:20
2026-10-17T16:20
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сжиженный природный газ (спг)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Обеспечение сжиженным газом в Крыму будет осуществляться на платной основе. Об этом проинформировал в субботу директор компании "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев.Он подчеркнул, что категории граждан, которые обеспечиваются сжиженным газом, остаются прежние, льготники будут обеспечиваться в приоритетном порядке – это касается многодетных семей, инвалидов первой и второй групп, участников СВО и членов их семей.Ранее в правительстве Крыма разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом на период действия ЧС. Больше всего заявок на получение сжиженного баллонного газа поступало из северного Крыма, где много негазифицированных сел, сообщал ранее Надточаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе КрымаТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымгазсети, крым, новости крыма, газ, сжиженный природный газ (спг)
Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом

Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом

16:20 17.10.2026
 
© КрымгазсетиГаз в баллонах
Газ в баллонах
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Обеспечение сжиженным газом в Крыму будет осуществляться на платной основе. Об этом проинформировал в субботу директор компании "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев.
"К сожалению, продолжить обеспечение населения сжиженным газом исключительно на бесплатной основе не представляется возможным. С 19 октября обеспечение сжиженным газом в Крыму будет осуществляться на платной основе, но по социально-ориентированной цене – 1486 рублей за один баллон", – сказал Надточаев.
Он подчеркнул, что категории граждан, которые обеспечиваются сжиженным газом, остаются прежние, льготники будут обеспечиваться в приоритетном порядке – это касается многодетных семей, инвалидов первой и второй групп, участников СВО и членов их семей.
Ранее в правительстве Крыма разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом на период действия ЧС. Больше всего заявок на получение сжиженного баллонного газа поступало из северного Крыма, где много негазифицированных сел, сообщал ранее Надточаев.
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КрымгазсетиКрымНовости КрымаГазСжиженный природный газ (СПГ)
 
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