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Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября
Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T09:42
2026-10-17T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее, уточнили в компании. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.В осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемГрафик движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
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поезд "таврия", гранд сервис экспресс, расписание поездов в крыму, билеты, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября

В Крыму до 26 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия" – перевозчик

09:42 17.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 26 октября включительно", – сказано в сообщении.
Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее, уточнили в компании. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", – уточняет перевозчик.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
В осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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