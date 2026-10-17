Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября
В Крыму до 26 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия" – перевозчик
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 26 октября включительно", – сказано в сообщении.
Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее, уточнили в компании. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", – уточняет перевозчик.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
В осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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