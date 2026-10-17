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Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T15:51
2026-10-17T15:51
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дтп
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу, около 11:30 на автодороге "Бахчисарай – Ялта". 59-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в направлении села Голубинка, не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в ВАЗ-2106 под управлением 25-летнего водителя.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции – 23 человека пострадали Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
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РИА Новости Крым
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Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро

МВД: пять человек пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма

15:51 17.10.2026
 
© МВД КрымДТП на дороге Бахчисарай - Ялта
ДТП на дороге Бахчисарай - Ялта
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
По данным полиции, авария произошла в субботу, около 11:30 на автодороге "Бахчисарай – Ялта". 59-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в направлении села Голубинка, не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в ВАЗ-2106 под управлением 25-летнего водителя.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2106, а также водитель автомобиля Nissan Almera были госпитализированы в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.
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