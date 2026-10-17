https://crimea.ria.ru/20261017/inomarka-vletela-v-shesterku-na-trasse-v-krymu--raneny-pyatero-1160288103.html

Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро

Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро

Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T15:51

2026-10-17T15:51

2026-10-17T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу, около 11:30 на автодороге "Бахчисарай – Ялта". 59-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в направлении села Голубинка, не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в ВАЗ-2106 под управлением 25-летнего водителя.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции – 23 человека пострадали Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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