https://crimea.ria.ru/20261017/inomarka-vletela-v-shesterku-na-trasse-v-krymu--raneny-pyatero-1160288103.html
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T15:51
2026-10-17T15:51
2026-10-17T15:51
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
новости
крым
бахчисарайский район
происшествия
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/11/1160287727_0:103:1554:977_1920x0_80_0_0_328a3f00d5321071a42a668564f11846.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии в Бахчисарайском районе Крыма при столкновении иномарки Nissan с вазовской "шестеркой". Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу, около 11:30 на автодороге "Бахчисарай – Ялта". 59-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в направлении села Голубинка, не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в ВАЗ-2106 под управлением 25-летнего водителя.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители продолжают устанавливать причины происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции – 23 человека пострадали Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/11/1160287727_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_cddd12a57172ebac2279663115b44ca6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, новости, крым, бахчисарайский район, происшествия, мвд по республике крым
Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
МВД: пять человек пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма