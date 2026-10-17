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Где в Крыму купить бензин в субботу - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Где в Крыму купить бензин в субботу
Где в Крыму купить бензин в субботу - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Где в Крыму купить бензин в субботу
Реализацию моторного топлива в субботу, 17 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан", "Грифон" и "Формула". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T09:23
2026-10-17T09:26
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топливо
топливо в крыму
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газомоторное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива в субботу, 17 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан", "Грифон" и "Формула". Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.По данным профильного министерства, с 7 часов утра бензин марок АИ-92, АИ-95, а также ДТ можно купить на заправках сети "Грифон".С 8 часов утра бензин АИ-95 и ДТ доступен на АЗС "АТАН", с 9:00 – АИ-92, АИ-95 и ДТ – на заправках "Формула".С 14 часов бензин АИ -92 и АИ-95 можно купить на станциях "ТЭС" по трассе Таврида:- Симферопольский район- Белогорский район- Кировский район- Ленинский районс 16 часов бензин АИ -92 и АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет доступен в районах:-Джанкойский-Красногвардейский-Красноперекопский-Нижнегорский-Бахчисарайский-г.КерчьС 17 часов на заправках "ТЭС" будет продаваться АИ-92, АИ-95 в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, азс
Где в Крыму купить бензин в субботу

Где заправиться в Крыму 17 октября

09:23 17.10.2026 (обновлено: 09:26 17.10.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива в субботу, 17 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан", "Грифон" и "Формула". Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
По данным профильного министерства, с 7 часов утра бензин марок АИ-92, АИ-95, а также ДТ можно купить на заправках сети "Грифон".
С 8 часов утра бензин АИ-95 и ДТ доступен на АЗС "АТАН", с 9:00 – АИ-92, АИ-95 и ДТ – на заправках "Формула".
С 14 часов бензин АИ -92 и АИ-95 можно купить на станциях "ТЭС" по трассе Таврида:
- Симферопольский район
- Белогорский район
- Кировский район
- Ленинский район
с 16 часов бензин АИ -92 и АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет доступен в районах:
-Джанкойский
-Красногвардейский
-Красноперекопский
-Нижнегорский
-Бахчисарайский
-г.Керчь
С 17 часов на заправках "ТЭС" будет продаваться АИ-92, АИ-95 в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.
Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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