https://crimea.ria.ru/20261017/gde-v-krymu-kupit-benzin-v-subbotu-1160282127.html

Где в Крыму купить бензин в субботу

Где в Крыму купить бензин в субботу - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Где в Крыму купить бензин в субботу

Реализацию моторного топлива в субботу, 17 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан", "Грифон" и "Формула". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T09:23

2026-10-17T09:23

2026-10-17T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива в субботу, 17 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан", "Грифон" и "Формула". Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.По данным профильного министерства, с 7 часов утра бензин марок АИ-92, АИ-95, а также ДТ можно купить на заправках сети "Грифон".С 8 часов утра бензин АИ-95 и ДТ доступен на АЗС "АТАН", с 9:00 – АИ-92, АИ-95 и ДТ – на заправках "Формула".С 14 часов бензин АИ -92 и АИ-95 можно купить на станциях "ТЭС" по трассе Таврида:- Симферопольский район- Белогорский район- Кировский район- Ленинский районс 16 часов бензин АИ -92 и АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет доступен в районах:-Джанкойский-Красногвардейский-Красноперекопский-Нижнегорский-Бахчисарайский-г.КерчьС 17 часов на заправках "ТЭС" будет продаваться АИ-92, АИ-95 в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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