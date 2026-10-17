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Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии
Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии
Водитель иномарки влетел в карету скорой помощи в центре Петрозаводска. Как сообщали в пресс-службе МВД по Республике Карелия, врач и водитель скорой погибли. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T11:44
2026-10-17T11:44
2026-10-17T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Водитель иномарки влетел в карету скорой помощи в центре Петрозаводска. Как сообщали в пресс-службе МВД по Республике Карелия, врач и водитель скорой погибли.По данным правоохранителей, авария произошла 17 октября около 02:52 на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького. В автомобиль скорой помощи врезалась иномарка Kia.29-летний водитель иномарки госпитализирован. Как сообщает РИА Новости, скорая помощь спешила на вызов к семимесячному малышу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадалиВодитель скорой помощи погиб в ДТП в СевастополеЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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карелия, дтп, происшествия, скорая помощь, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии
Врач и водитель машины скорой помощи погибли в ДТП в центре Петрозаводска