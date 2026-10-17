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День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в керченском колледже

День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в керченском колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2026

День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в керченском колледже

В Керчи почтили память погибших в трагеддии, которая произошла в октябре 2018 года в керченском политехническом колледже – возложили цветы к мемориалу и... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T09:34

2026-10-17T09:34

2026-10-17T09:35

керчь

массовое убийство в керченском политехническом колледже

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших в трагеддии, которая произошла в октябре 2018 года в керченском политехническом колледже – возложили цветы к мемориалу и могилам, рассказал и.о. мэра города Игорь Крутьков.Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Во время уроков студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.В восьмую годовщину трагедии керчане также возложили цветы и на кладбище к могилам и монументу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский политехнический – пять лет преодолевая больВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеБоль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, массовое убийство в керченском политехническом колледже, память, утраты, крым, новости крыма