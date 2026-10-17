День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в керченском колледже
День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в Керченском политехническом колледже
09:34 17.10.2026 (обновлено: 09:35 17.10.2026)
© Игорь КрутьковПамять о трагедии в Керченском политехническом колледже
© Игорь Крутьков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Керчи почтили память погибших в трагеддии, которая произошла в октябре 2018 года в керченском политехническом колледже – возложили цветы к мемориалу и могилам, рассказал и.о. мэра города Игорь Крутьков.
"Трагедия стала общей болью керчан, потрясла жителей всей страны. Восемь лет прошло с того страшного дня, но боль не утихает", – написал он в своем канале в МАКС.
© Игорь КрутьковПамять о трагедии в Керченском политехническом колледже
© Игорь Крутьков
Память о трагедии в Керченском политехническом колледже
Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Во время уроков студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.
В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.
На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.
В восьмую годовщину трагедии керчане также возложили цветы и на кладбище к могилам и монументу.
© Игорь КрутьковПамять о трагедии в Керченском политехническом колледже
© Игорь Крутьков
Память о трагедии в Керченском политехническом колледже
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