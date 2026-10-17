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"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского
"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского - РИА Новости Крым, 17.10.2026
"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает Европу как "банкомат Украины", требуя все новые денежные транши. Об этом написал в соцсетях лидер... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T14:59
2026-10-17T15:04
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает Европу как "банкомат Украины", требуя все новые денежные транши. Об этом написал в соцсетях лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", депутат Европарламента и генерал в отставке Роберто Ванначчи.По его данным Киев снова запрашивает 70 млрд евро, сразу после ранее выделенных Европой 90 миллиардов. Эти расходы в итоге ложатся на плечи европейских налогоплательщиков, подчеркнул он, и призвал направлять средства на поддержку итальянских фермеров, пенсионеров и других граждан страны, вместо того, чтобы финансировать войну на Украине."Хватит давать деньги Украине", – написал он.Европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" УкраиныВ ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против РоссииЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
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новости, владимир зеленский, украина, италия, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, коллективный запад, мнения
"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского

Зеленский принимает Европу за "банкомат Украины" – итальянский политик Ванначчи

14:59 17.10.2026 (обновлено: 15:04 17.10.2026)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© SERGEI SUPINSKY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает Европу как "банкомат Украины", требуя все новые денежные транши. Об этом написал в соцсетях лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", депутат Европарламента и генерал в отставке Роберто Ванначчи.
"Зеленский нашел простаков, которые дают ему все миллиарды, которые он просит, и поэтому он продолжает просить... Он принял нас за банкомат Украины, а мы продолжаем давать деньги", – цитирует выдержку из поста итальянского политика РИА Новости.
По его данным Киев снова запрашивает 70 млрд евро, сразу после ранее выделенных Европой 90 миллиардов. Эти расходы в итоге ложатся на плечи европейских налогоплательщиков, подчеркнул он, и призвал направлять средства на поддержку итальянских фермеров, пенсионеров и других граждан страны, вместо того, чтобы финансировать войну на Украине.
"Хватит давать деньги Украине", – написал он.
Европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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