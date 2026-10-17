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Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции

Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции

В субботу во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей, а также пенсионной реформы, РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T20:46

2026-10-17T20:46

2026-10-17T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В субботу во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей, а также пенсионной реформы, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Как сообщил телеканал BFMTV, днем 17 октября демонстранты проникли в здание мэрии в Марселе и разгромили вестибюль здания. Согласно сообщению телеканала, к 15 часам (16.00 по Москве – ред.) шествия протестующих сформировались в основных городах страны. В частности – в Париже, Нанте и Ренне и Леоне, где в результате действий протестующих вспыхнули пожары. Только во французской столице число задержанных достигло около 100 человек, против демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ, есть пострадавшие.Отмечается, что изначально акции начинались мирно, но далее агрессивно настроенные участники несогласованной акции протеста стали нападать на торговые точки и сотрудников правоохранительных органов. О таких случаях сообщает, в том числе, префектура департамента Приморские Альпы.2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ. Участники беспорядков выражали недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования. В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Равносильно харакири: Ле Пен предупредила УкраинуПлан по реформированию ЕС – один из первых шагов к диктатуреМакрон скоро уйдет – в МИД России прокомментировали слова Трампа

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