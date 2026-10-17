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Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
В субботу во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей, а также пенсионной реформы, РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T20:46
2026-10-17T20:46
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В субботу во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей, а также пенсионной реформы, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Как сообщил телеканал BFMTV, днем 17 октября демонстранты проникли в здание мэрии в Марселе и разгромили вестибюль здания. Согласно сообщению телеканала, к 15 часам (16.00 по Москве – ред.) шествия протестующих сформировались в основных городах страны. В частности – в Париже, Нанте и Ренне и Леоне, где в результате действий протестующих вспыхнули пожары. Только во французской столице число задержанных достигло около 100 человек, против демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ, есть пострадавшие.Отмечается, что изначально акции начинались мирно, но далее агрессивно настроенные участники несогласованной акции протеста стали нападать на торговые точки и сотрудников правоохранительных органов. О таких случаях сообщает, в том числе, префектура департамента Приморские Альпы.2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ. Участники беспорядков выражали недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования. В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Равносильно харакири: Ле Пен предупредила УкраинуПлан по реформированию ЕС – один из первых шагов к диктатуреМакрон скоро уйдет – в МИД России прокомментировали слова Трампа
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франция, беспорядки во франции, политика, в мире, новости
Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции

В городах Франции проходят масштабные акции протеста - арестованы сотни людей

20:46 17.10.2026
 
© Скриншот видеоВ городах Франции проходят масштабные акции протеста против роста цен
В городах Франции проходят масштабные акции протеста против роста цен
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В субботу во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей, а также пенсионной реформы, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
"Демонстранты прорвались через несколько входов в здание мэрии Лилля, разбив стеклянные двери, и некоторым из них удалось проникнуть внутрь, где они разгромили часть помещений", - говорится, в частности, в материале радиостанция RTL.
Как сообщил телеканал BFMTV, днем 17 октября демонстранты проникли в здание мэрии в Марселе и разгромили вестибюль здания. Согласно сообщению телеканала, к 15 часам (16.00 по Москве – ред.) шествия протестующих сформировались в основных городах страны. В частности – в Париже, Нанте и Ренне и Леоне, где в результате действий протестующих вспыхнули пожары. Только во французской столице число задержанных достигло около 100 человек, против демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ, есть пострадавшие.
"По всей стране зафиксировано 272 задержания", – говорится в материале.
Отмечается, что изначально акции начинались мирно, но далее агрессивно настроенные участники несогласованной акции протеста стали нападать на торговые точки и сотрудников правоохранительных органов. О таких случаях сообщает, в том числе, префектура департамента Приморские Альпы.
"Незарегистрированная акция протеста в центре Ниццы. Группы людей в масках и черной одежде, активно перемещающиеся в районе проспекта Медсена и вокзала, нападают на магазины и сотрудников органов правопорядка", - говорится в сообщении префектуры в социальной сети Х.
2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ. Участники беспорядков выражали недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования. В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
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