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Зеленский разрушил Украину - Трамп - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Зеленский разрушил Украину - Трамп
Зеленский разрушил Украину - Трамп - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Зеленский разрушил Украину - Трамп
Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь дело с ним, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T06:30
2026-10-16T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь дело с ним, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax.Он напомнил, что администрация его предшественника Джо Байдена дала Зеленскому огромные объемы вооружений и "не попросили заплатить"."Байден давал им (Украине - ред.) ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они попадали на Украину", - заявил американский лидер.Трамп также назвал безобразием удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на неоднократные просьбы американской стороны воздержаться от таких атак."Если вы скажете мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, — все, чего он этим добивается, это рост мировых цен на нефть. Что ж, я считаю, что это безобразие", - сказал он.Политик также отметил, что с главой киевского режима сложнее договариваться, чем с президентом России Владимиром Путиным. В то же время глава Белого дома предположил, что украинский конфликт может скоро закончиться, и не исключено, что об урегулировании Москва будет разговаривать уже не с Зеленским."В конечном итоге у них будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним (Зеленским – ред.)", – сказал Трамп.Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – ЛавровПоставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном удареКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, политика, новости сво, россия
Зеленский разрушил Украину - Трамп

Вашингтону не стоит иметь дело с Зеленским - Трамп

06:30 16.10.2026 (обновлено: 06:33 16.10.2026)
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь дело с ним, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax.
"Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. <...> Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так. <...> Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили Украину", - цитирует Трампа РИА Новости.
Он напомнил, что администрация его предшественника Джо Байдена дала Зеленскому огромные объемы вооружений и "не попросили заплатить".
"Байден давал им (Украине - ред.) ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они попадали на Украину", - заявил американский лидер.
Трамп также назвал безобразием удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на неоднократные просьбы американской стороны воздержаться от таких атак.
"Если вы скажете мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, — все, чего он этим добивается, это рост мировых цен на нефть. Что ж, я считаю, что это безобразие", - сказал он.
Политик также отметил, что с главой киевского режима сложнее договариваться, чем с президентом России Владимиром Путиным. В то же время глава Белого дома предположил, что украинский конфликт может скоро закончиться, и не исключено, что об урегулировании Москва будет разговаривать уже не с Зеленским.
"В конечном итоге у них будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним (Зеленским – ред.)", – сказал Трамп.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.
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