https://crimea.ria.ru/20261016/zaneslo-na-vstrechku-v-kerchi-tri-cheloveka-postradali-v-dtp-1160249313.html

Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП

Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП

В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T10:19

2026-10-16T10:19

2026-10-16T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД.По предварительным данным, авария произошла около 20:30 в четверг. 22-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал по улице Чкалова, затем машину занесло и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta под управлением 58-летнего водителя.Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Ранее три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенкомНа Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погиблиУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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