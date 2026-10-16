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Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:19
2026-10-16T10:19
2026-10-16T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД.По предварительным данным, авария произошла около 20:30 в четверг. 22-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал по улице Чкалова, затем машину занесло и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta под управлением 58-летнего водителя.Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Ранее три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенкомНа Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погиблиУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
В Керчи три человека пострадали в аварии с двумя легковушками