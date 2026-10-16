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Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:19
2026-10-16T10:19
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
происшествия
мвд по республике крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД.По предварительным данным, авария произошла около 20:30 в четверг. 22-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал по улице Чкалова, затем машину занесло и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta под управлением 58-летнего водителя.Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Ранее три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенкомНа Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погиблиУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
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4.7
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, мвд по республике крым, керчь
Занесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП

В Керчи три человека пострадали в аварии с двумя легковушками

10:19 16.10.2026
 
© МВД по Республике КрымДТП в Керчи 15.10 2026
ДТП в Керчи 15.10 2026
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Керчи Mercedes столкнулся с Lada Granta. Трое человек в результате ДТП получили травмы, сообщили в региональном МВД.
По предварительным данным, авария произошла около 20:30 в четверг. 22-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал по улице Чкалова, затем машину занесло и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta под управлением 58-летнего водителя.
"В результате ДТП: водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель Mercedes-Benz получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе.
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