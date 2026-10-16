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Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер
Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер
В пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T00:01
2026-10-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...14, днем поднимутся до отметки +18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер
В Крыму в пятницу будет дождливо и ветрено
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в южных и восточных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы. В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +14…18, в горах +9…13", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...14, днем поднимутся до отметки +18 градусов.
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