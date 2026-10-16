Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в южных и восточных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы. В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +14…18, в горах +9…13", - отметили синоптики.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...14, днем поднимутся до отметки +18 градусов.