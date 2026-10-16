https://crimea.ria.ru/20261016/vtb-otkryl-obnovlennyy-ofis-v-sevastopole-1160258988.html

ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе

ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2026

ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе

Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения "Суворовский" в Севастополе по адресу: улица Суворова, 39, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T13:37

2026-10-16T13:37

2026-10-16T13:37

севастополь

втб

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения "Суворовский" в Севастополе по адресу: улица Суворова, 39, сообщает пресс-служба банка.В офисе доступны финансовые продукты как для физических, так и для юридических лиц.Офис находится в центре Севастополя, на пересечении улиц Суворова и Большой Морской.После реконструкции офис площадью 242,9 квадрантных метра получил современное оформление и обновленную организацию пространства. В отделении работают 12 сотрудников, предусмотрены кассовое обслуживание и зона для работы с представителями малого и среднего бизнеса. На фасаде здания размещен мурал, посвященный истории Севастополя.Новое отделение позволяет клиентам решать широкий круг финансовых вопросов в одном месте — от повседневных банковских операций до обслуживания бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, втб, банк