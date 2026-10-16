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ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе
ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2026
ВТБ открыл обновленный офис в Севастополе
Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения "Суворовский" в Севастополе по адресу: улица Суворова, 39, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:37
2026-10-16T13:37
2026-10-16T13:37
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втб
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения "Суворовский" в Севастополе по адресу: улица Суворова, 39, сообщает пресс-служба банка.В офисе доступны финансовые продукты как для физических, так и для юридических лиц.Офис находится в центре Севастополя, на пересечении улиц Суворова и Большой Морской.После реконструкции офис площадью 242,9 квадрантных метра получил современное оформление и обновленную организацию пространства. В отделении работают 12 сотрудников, предусмотрены кассовое обслуживание и зона для работы с представителями малого и среднего бизнеса. На фасаде здания размещен мурал, посвященный истории Севастополя.Новое отделение позволяет клиентам решать широкий круг финансовых вопросов в одном месте — от повседневных банковских операций до обслуживания бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, втб, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения "Суворовский" в Севастополе по адресу: улица Суворова, 39, сообщает пресс-служба банка.
В офисе доступны финансовые продукты как для физических, так и для юридических лиц.
Офис находится в центре Севастополя, на пересечении улиц Суворова и Большой Морской.
После реконструкции офис площадью 242,9 квадрантных метра получил современное оформление и обновленную организацию пространства. В отделении работают 12 сотрудников, предусмотрены кассовое обслуживание и зона для работы с представителями малого и среднего бизнеса. На фасаде здания размещен мурал, посвященный истории Севастополя.
Новое отделение позволяет клиентам решать широкий круг финансовых вопросов в одном месте — от повседневных банковских операций до обслуживания бизнеса.
"Мы обновляем сеть наших отделений, чтобы визит в офис был максимально простым и удобным для клиента. Поэтому при реконструкции уделяем внимание не только внешнему виду, но и доступности сервисов, и комфорту обслуживания. Офис "Суворовский" находится в самом центре Севастополя и много лет остается одной из точек притяжения ВТБ в городе. После реконструкции у команды появилось современное пространство", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
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