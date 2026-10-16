https://crimea.ria.ru/20261016/vsu-predprinyali-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rossii---sbito-644-bespilotnika-1160246575.html

ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника

ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника - РИА Новости Крым, 16.10.2026

ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника

За ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T08:30

2026-10-16T08:30

2026-10-16T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку на регион. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар. Российские военные сбили над регионом ракету и около 50 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261016/rossiyskie-voennye-razbili-logisticheskiy-tsentr-i-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-1160246371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, учения по гражданской обороне, атаки всу, атаки всу на крым, черное море