https://crimea.ria.ru/20261016/vsu-predprinyali-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rossii---sbito-644-bespilotnika-1160246575.html
ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника
ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника - РИА Новости Крым, 16.10.2026
ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника
За ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:30
2026-10-16T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку на регион. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар. Российские военные сбили над регионом ракету и около 50 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, учения по гражданской обороне, атаки всу, атаки всу на крым, черное море
ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России - сбито 644 беспилотника
Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 644 вражеских беспилотника
08:30 16.10.2026 (обновлено: 08:38 16.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, и Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на пятницу ВСУ предприняли воздушную атаку
на регион. В результате ранен один мужчина. Также повреждения получили производственно-складские помещения, там начался пожар. Российские военные сбили над регионом ракету и около 50 вражеских беспилотников.
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