https://crimea.ria.ru/20261016/vs-rossii-nastupayut-osvobozhdeny-varvarovka-i-nikolaevka-kharkovskoy-oblasti-1160253362.html

ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области

ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026

ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области

Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T11:58

2026-10-16T11:58

2026-10-16T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.До этого силы "Севера", расширяя внешнюю зону контроля, освободили населенные пункты Нефедовка и Черное Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии