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ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:58
2026-10-16T11:58
2026-10-16T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.До этого силы "Севера", расширяя внешнюю зону контроля, освободили населенные пункты Нефедовка и Черное Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
Российские военные освободили Варваровку и Николаевку Харьковской области — Минобороны
11:58 16.10.2026 (обновлено: 12:02 16.10.2026)