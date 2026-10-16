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ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области
Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:58
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россия
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.До этого силы "Севера", расширяя внешнюю зону контроля, освободили населенные пункты Нефедовка и Черное Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии
ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской области

Российские военные освободили Варваровку и Николаевку Харьковской области — Минобороны

11:58 16.10.2026 (обновлено: 12:02 16.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
До этого силы "Севера", расширяя внешнюю зону контроля, освободили населенные пункты Нефедовка и Черное Харьковской области.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьВооруженные силы России
 
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