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В Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов
В Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов
В Большой Ялте без света из-за аварии утром в пятницу остались 14,5 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T06:12
2026-10-16T06:12
2026-10-16T06:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте без света из-за аварии утром в пятницу остались 14,5 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.Также частично обесточены поселок Кацивели и село Оползневое. Специалисты работают над устранением аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Ялте без света из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов
В Ялте без электроснабжения из-за аварии остались 14,5 тысяч абонентов