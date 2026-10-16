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В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
Экономическое сотрудничество США и России продолжится на благо обеих стран. При этом американцы все больше понимают, что антироссийские санкции вредят им самим. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:44
2026-10-16T16:44
2026-10-16T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Экономическое сотрудничество США и России продолжится на благо обеих стран. При этом американцы все больше понимают, что антироссийские санкции вредят им самим. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Спецпредставитель президента России добавил, что власти США сами загнали себя в ситуацию, когда им нужно искать варианты, как снимать ограничения с РФ.По словам Дмитриева, Москва постоянно контактирует не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с Минфином и Минэнерго США."То есть, настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже (для того, чтобы - ред.) восстановить поставки дизеля, необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата", – пояснил он.Также Дмитриев прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском, заявив, что "усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского".Ранее спецпредставитель президента России заявил, что экономическое и энергетическое сотрудничество РФ и США принесет пользу миру. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"В России оценили предполагаемый план США и Европы по УкраинеКрасивейшая земля: Трамп сделал признание о Крыме
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В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
В США все больше осознают вред от антироссийских санкций - Дмитриев
16:44 16.10.2026 (обновлено: 18:24 16.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Экономическое сотрудничество США и России продолжится на благо обеих стран. При этом американцы все больше понимают, что антироссийские санкции вредят им самим. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться на благо наших стран и всего мира... Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США", – цитирует Дмитриева РИА Новости.
Спецпредставитель президента России добавил, что власти США сами загнали себя в ситуацию, когда им нужно искать варианты, как снимать ограничения с РФ.
По словам Дмитриева, Москва постоянно контактирует не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с Минфином и Минэнерго США.
"То есть, настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже (для того, чтобы - ред.) восстановить поставки дизеля, необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата", – пояснил он.
Также Дмитриев прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском, заявив, что "усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского".
Ранее спецпредставитель президента России заявил
, что экономическое и энергетическое сотрудничество РФ и США принесет пользу миру.
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