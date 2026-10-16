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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:33
2026-10-16T16:33
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе дали отбой воздушной тревоге

16:33 16.10.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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