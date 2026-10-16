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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:33
2026-10-16T16:33
2026-10-16T16:33
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севастополь
новости севастополя
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Угроза атаки ВСУ в городе была объявлена в 15:30 и сохранялась в течение часа.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе дали отбой воздушной тревоге