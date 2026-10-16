https://crimea.ria.ru/20261016/v-rossii-vpervye-proveli-operatsiyu-po-transplantatsii-spinnogo-mozga-1160271368.html

В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга

В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга - РИА Новости Крым, 16.10.2026

В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга

В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T16:19

2026-10-16T16:19

2026-10-16T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАКС.Выполненная операция является продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.По словам Сергея Собянина, операция стала примером международного сотрудничества и проводилась с участием китайских медиков."Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии", - добавил мэр столицы.Ранее московские врачи впервые в России провели гибридную операцию на мозге. Ее выполнили хирурги из Института Склифосовского. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищеводаВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, здравоохранение в россии, сергей собянин, москва, новости