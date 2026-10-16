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В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:19
2026-10-16T16:19
2026-10-16T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАКС.Выполненная операция является продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.По словам Сергея Собянина, операция стала примером международного сотрудничества и проводилась с участием китайских медиков."Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии", - добавил мэр столицы.Ранее московские врачи впервые в России провели гибридную операцию на мозге. Ее выполнили хирурги из Института Склифосовского. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищеводаВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
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медицина, здравоохранение в россии, сергей собянин, москва, новости
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
Московские врачи впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАКС.
"Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо", - поделился Собянин.
Выполненная операция является продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.
По словам Сергея Собянина, операция стала примером международного сотрудничества и проводилась с участием китайских медиков.
"Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии", - добавил мэр столицы.
Ранее московские врачи впервые в России провели
гибридную операцию на мозге. Ее выполнили хирурги из Института Склифосовского. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.
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