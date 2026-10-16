Рейтинг@Mail.ru
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/v-rossii-vpervye-proveli-operatsiyu-po-transplantatsii-spinnogo-mozga-1160271368.html
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T16:19
2026-10-16T16:19
медицина
здравоохранение в россии
сергей собянин
москва
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160270581_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_b6cbd5e1fba47364690518328b438c64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАКС.Выполненная операция является продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.По словам Сергея Собянина, операция стала примером международного сотрудничества и проводилась с участием китайских медиков."Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии", - добавил мэр столицы.Ранее московские врачи впервые в России провели гибридную операцию на мозге. Ее выполнили хирурги из Института Склифосовского. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищеводаВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160270581_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_d2488cb37e213c6187c153a96e027578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медицина, здравоохранение в россии, сергей собянин, москва, новости
В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга

Московские врачи впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга

16:19 16.10.2026
 
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаВ России провели первую операцию по трансплантации спинного мозга
В России провели первую операцию по трансплантации спинного мозга
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАКС.
"Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо", - поделился Собянин.
Выполненная операция является продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.
По словам Сергея Собянина, операция стала примером международного сотрудничества и проводилась с участием китайских медиков.
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаВ России провели первую операцию по трансплантации спинного мозга
В России провели первую операцию по трансплантации спинного мозга
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
В России провели первую операцию по трансплантации спинного мозга
"Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии", - добавил мэр столицы.
Ранее московские врачи впервые в России провели гибридную операцию на мозге. Ее выполнили хирурги из Института Склифосовского. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
 
МедицинаЗдравоохранение в РоссииСергей СобянинМоскваНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
18:39Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
18:32Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
18:21Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
18:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
17:49Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
17:37Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель
17:22Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
17:13Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
17:12В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
16:56Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
16:44В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
16:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
16:19В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
16:02От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
15:48Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
15:38Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
15:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния