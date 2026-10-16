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В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
Новая подстанция скорой медицинской помощи появилась в селе Плодовое Нижнегорского района Крыма. Об этом сообщили в МинЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T17:12
2026-10-16T17:12
2026-10-16T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Новая подстанция скорой медицинской помощи появилась в селе Плодовое Нижнегорского района Крыма. Об этом сообщили в МинЖКХ Крыма.В министерстве уточнили, что здание рассчитано на две бригады скорой помощи. Заказчиком строительства объекта выступает Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в Судаке завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи площадью около 1100 квадратных метров. Двухэтажное здание современной подстанции рассчитано на работу четырех бригад скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИВ поселке Гвардейское в Крыму открылась новая подстанция скорой помощиБесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
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РИА Новости Крым
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В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
В Нижнегорском районе Крыма завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи