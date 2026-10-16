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В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву
В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву
Мемориальная доска в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве торжественно открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:30
2026-10-16T11:30
память
иван зуев
международная медиагруппа "россия сегодня"
москва
военкоры
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мемориальная доска в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве торжественно открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщает агентство.Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА НовостиОн поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, выразив тем самым профессиональную и человеческую солидарность.Авторы мемориального знака – скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепция и дизайн принадлежат сотруднику медиагруппы "Россия сегодня" Игнату Петрову. На доске изображен профиль Зуева и надпись: "В октябре 2025 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер Ордена Мужества Иван Михайлович Зуев".Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте 2025 года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября 2025 года Иван Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПреднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА НовостиПредставитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана ЗуеваРоссия требует международного расследования гибели военкора Зуева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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память, иван зуев, международная медиагруппа "россия сегодня", москва, военкоры, дмитрий киселев
В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву

На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о военкоре Иване Зуеве

11:30 16.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски корреспонденту Ивану Зуеву в Москве
Открытие мемориальной доски корреспонденту Ивану Зуеву в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мемориальная доска в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве торжественно открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщает агентство.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Кому-то выпадает честь высшей самореализации профессиональной и гражданской, – именно пожертвовать собой по-настоящему. И такой чести удостоился Ваня. И его жизнь наполнилась высшим смыслом", – сказал в рамках открытия мемориального знака гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Он поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, выразив тем самым профессиональную и человеческую солидарность.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкМемориальная доска военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву
Мемориальная доска военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Авторы мемориального знака – скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепция и дизайн принадлежат сотруднику медиагруппы "Россия сегодня" Игнату Петрову. На доске изображен профиль Зуева и надпись: "В октябре 2025 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер Ордена Мужества Иван Михайлович Зуев".
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.
В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте 2025 года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября 2025 года Иван Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно).
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ПамятьИван ЗуевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"МоскваВоенкорыДмитрий Киселев
 
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