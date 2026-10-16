https://crimea.ria.ru/20261016/v-moskve-otkryli-memorial-pogibshemu-voenkoru-ria-novosti-ivanu-zuevu-1160252291.html

В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву

В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву - РИА Новости Крым, 16.10.2026

В Москве открыли мемориал погибшему военкору РИА Новости Ивану Зуеву

Мемориальная доска в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве торжественно открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T11:30

2026-10-16T11:30

2026-10-16T11:30

память

иван зуев

международная медиагруппа "россия сегодня"

москва

военкоры

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мемориальная доска в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве торжественно открыта на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщает агентство.Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА НовостиОн поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, выразив тем самым профессиональную и человеческую солидарность.Авторы мемориального знака – скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепция и дизайн принадлежат сотруднику медиагруппы "Россия сегодня" Игнату Петрову. На доске изображен профиль Зуева и надпись: "В октябре 2025 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер Ордена Мужества Иван Михайлович Зуев".Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте 2025 года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября 2025 года Иван Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПреднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА НовостиПредставитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана ЗуеваРоссия требует международного расследования гибели военкора Зуева

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, иван зуев, международная медиагруппа "россия сегодня", москва, военкоры, дмитрий киселев