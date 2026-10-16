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В Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в здании

В Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в здании - РИА Новости Крым, 16.10.2026

В Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в здании

В Бахчисарайском районе Крыма прошли масштабные учения МЧС республики по отработке действий при взрыве газа в здании, в котором находятся люди. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T14:54

2026-10-16T14:54

2026-10-16T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма прошли масштабные учения МЧС республики по отработке действий при взрыве газа в здании, в котором находятся люди. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По легенде, при проведении ремонта произошел взрыв газового баллона в помещении, расположенном на втором этаже административно-производственного здания. После этого в помещении вспыхнул пожар, возникла угроза возгорания кровли и распространения огня на смежные помещения.Первыми на место условного ЧП прибыли сотрудники пожарной части села Почтовое. Огнеборцы приступили к тушению огня через окно второго этажа и спасению людей. С помощью трехколенной лестницы они проникли на второй этаж через окно и эвакуировали одного из спасенных в безопасное место.Второе звено направились на поиски человека, находящегося в подвале. Выяснилось, что он "в тяжелом состоянии". Спасатели на спецщите перенесли его на второй этаж. В свою очередь сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи снаряжения поднялись в окно второго этажа, эвакуировали "тяжелого" пострадавшего по троллею в жестких носилках. Еще трех человек, находившихся в "горящем" здании, спустили с окна с использованием специальной спасательной косынки.Параллельно с этим группа газоспасателей оградила "опасную зону", провела разведку и ликвидировали утечку серной кислоты. "Пожар" был успешно ликвидирован.Всего в учениях приняли участие 45 человек и девять техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, учения, мчс крыма, "крым-спас", безопасность