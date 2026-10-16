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Тропические ливни накроют Крым на выходных
Тропические ливни накроют Крым на выходных - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Тропические ливни накроют Крым на выходных
В последние дни недели мощные ливни будут наблюдаться в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T09:24
2026-10-16T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В последние дни недели мощные ливни будут наблюдаться в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму. Об этом сообщается на сайте Цетра погоды "ФОБОС". Отмечается, что в Причерноморье ненастье приобретет затяжной характер. В результате в отдельных районах в сумме к исходу воскресенья выпадет 40–60 мм влаги. При этом на западе Причерноморья дождевые облака не помешают воздуху прогреваться до +16…+21 градусов.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тропические ливни накроют Крым на выходных
Тропические ливни накроют Крым в эти выходные - ФОБОС
09:24 16.10.2026 (обновлено: 09:40 16.10.2026)