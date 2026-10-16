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Тропические ливни накроют Крым на выходных

Тропические ливни накроют Крым на выходных - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Тропические ливни накроют Крым на выходных

В последние дни недели мощные ливни будут наблюдаться в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T09:24

2026-10-16T09:24

2026-10-16T09:40

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В последние дни недели мощные ливни будут наблюдаться в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму. Об этом сообщается на сайте Цетра погоды "ФОБОС". Отмечается, что в Причерноморье ненастье приобретет затяжной характер. В результате в отдельных районах в сумме к исходу воскресенья выпадет 40–60 мм влаги. При этом на западе Причерноморья дождевые облака не помешают воздуху прогреваться до +16…+21 градусов.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять южный циклон, который принесет на полуостров дожди и ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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