https://crimea.ria.ru/20261016/v-kremle-prokommentirovali-vyskazyvaniya-trampa-o-zelenskom-1160257430.html

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском - РИА Новости Крым, 16.10.2026

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском

Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование, но обсуждать что-либо без действующего украинского руководства... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T13:29

2026-10-16T13:29

2026-10-16T13:29

дмитрий песков

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сша

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новости

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование, но обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.В пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга, они готовят переворот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режимеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

россия

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, сша, украина, владимир зеленский, новости, переговоры