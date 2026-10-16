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В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском
Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование, но обсуждать что-либо без действующего украинского руководства... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:29
2026-10-16T13:29
дмитрий песков
россия
сша
украина
владимир зеленский
новости
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование, но обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.В пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга, они готовят переворот.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режимеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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дмитрий песков, россия, сша, украина, владимир зеленский, новости, переговоры
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Зеленском

Обсуждать урегулирование без действующего руководства Украины невозможно – Кремль

13:29 16.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский кремль.
Московский кремль. - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование, но обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
"При всем желании, обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", - цитирует Песков РИА Новости.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.
В пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Зеленского стремятся убрать с должности люди из его ближнего круга, они готовят переворот.
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Дмитрий ПесковРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНовостиПереговоры
 
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