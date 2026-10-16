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В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии в пятницу днем слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:00
2026-10-16T11:00
2026-10-16T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу днем слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии."Проходят учебные стрельбы", – проинформировали в администрации курорта.Уточняется, что тренировка военных будет проходить до 13 часов пятницы. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, крым, феодосия, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии в слышна стрельба в связи с учениями военных