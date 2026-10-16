https://crimea.ria.ru/20261016/v-arteke-otkryli-komnaty-psikhologicheskogo-komforta-1160267484.html

В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта

В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта - РИА Новости Крым, 16.10.2026

В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта

В международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T15:11

2026-10-16T15:11

2026-10-16T15:11

крым

мдц "артек"

"артек" – территория развития"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах. Об этом сообщили в пресс службе "Артека".Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.В сенсорных комнатах безопасно и комфортно, здесь каждый артековец может восстановить силы после насыщенного событиями дня, справиться со стрессом или просто побыть наедине с собой, психологически разгрузиться помогают профессиональные педагоги. Комнаты оснащены современным оборудованием: световыми панелями, мягкими модулями, музыкальными установками и другими средствами, которые создают атмосферу уюта и безопасности, отметили в пресс-службе.По словам директора, сенсорные комнаты в "Артеке" – это не просто игровые зоны, а значимый элемент современной педагогической и психологической инфраструктуры.Ранее "Артек" получил дополнительное оборудование для погружения детей в процесс создания цифрового контента.Также в "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Артека" стал лауреатом премии правительстваЦентральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFAВ Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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