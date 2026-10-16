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В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта
В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта
В международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T15:11
2026-10-16T15:11
2026-10-16T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах. Об этом сообщили в пресс службе "Артека".Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.В сенсорных комнатах безопасно и комфортно, здесь каждый артековец может восстановить силы после насыщенного событиями дня, справиться со стрессом или просто побыть наедине с собой, психологически разгрузиться помогают профессиональные педагоги. Комнаты оснащены современным оборудованием: световыми панелями, мягкими модулями, музыкальными установками и другими средствами, которые создают атмосферу уюта и безопасности, отметили в пресс-службе.По словам директора, сенсорные комнаты в "Артеке" – это не просто игровые зоны, а значимый элемент современной педагогической и психологической инфраструктуры.Ранее "Артек" получил дополнительное оборудование для погружения детей в процесс создания цифрового контента.Также в "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Артека" стал лауреатом премии правительстваЦентральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFAВ Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, мдц "артек", "артек" – территория развития", дети, новости крыма, детский отдых, отдых, отдых в крыму
В "Артеке" открыли комнаты психологического комфорта
В "Артеке" работают шесть сенсорных комнат для психологического комфорта детей и педагогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах. Об этом сообщили в пресс службе "Артека".
Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.
"В Международном детском центре "Артек" успешно работают шесть специально оборудованных сенсорных комнат. Эти уникальные пространства предназначены для психологической разгрузки, релаксации, гармоничного развития воспитанников и педагогов и становятся важным элементом комфортной артековской среды", - говорится в сообщении.
В сенсорных комнатах безопасно и комфортно, здесь каждый артековец может восстановить силы после насыщенного событиями дня, справиться со стрессом или просто побыть наедине с собой, психологически разгрузиться помогают профессиональные педагоги.
Комнаты оснащены современным оборудованием: световыми панелями, мягкими модулями, музыкальными установками и другими средствами, которые создают атмосферу уюта и безопасности, отметили в пресс-службе.
"Для наших детей занятия в сенсорных комнатах – это всегда яркое и приятное событие, которое приносит радость и спокойствие. Для педагогов и вожатых это, в свою очередь, возможность восстановить силы и повысить свой ресурс в условиях насыщенной лагерной жизни", – цитирует пресс-служба слова директора "Артека" Константин Федоренко.
По словам директора, сенсорные комнаты в "Артеке" – это не просто игровые зоны, а значимый элемент современной педагогической и психологической инфраструктуры.
Ранее "Артек" получил дополнительное оборудование
для погружения детей в процесс создания цифрового контента.
Также в "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2"
на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии, сообщалось ранее.
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