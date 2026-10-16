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В Анапе шторм разбил центральный пляж
В Анапе шторм разбил центральный пляж - РИА Новости Крым, 16.10.2026
В Анапе шторм разбил центральный пляж
Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава города Светлана... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:39
2026-10-16T13:39
2026-10-16T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава города Светлана Маслова.Для безопасности окружающих территория временно обесточена и огорожена, ведутся грунтовые и сварочные работы, организован водоотводной канал на случай предстоящих осадков, уточнила мэр.В Анапе объявлено экстренное предупреждение: по данным Краснодарского центра гидрометеорологии, 17, 18 и 19 октября местами на Кубани ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.На предстоящих выходных, а также в понедельник Крым также накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, возможен сход селей.Ранее сообщалось, что в последние дни недели мощные ливни пройдут в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, новости, шторм, штормовое предупреждение, пляжи, светлана маслова, анапа
В Анапе шторм разбил центральный пляж
В Анапе шторм разбил центральный пляж - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава города Светлана Маслова.
"В результате дождя и шторма пострадала инфраструктура и тело пляжа – потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы.", - написала Маслова.
Для безопасности окружающих территория временно обесточена и огорожена, ведутся грунтовые и сварочные работы, организован водоотводной канал на случай предстоящих осадков, уточнила мэр.
В Анапе объявлено экстренное предупреждение: по данным Краснодарского центра гидрометеорологии, 17, 18 и 19 октября местами на Кубани ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.
"С 16 по 18 октября от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - предупредили в мэрии Анапы.
На предстоящих выходных, а также в понедельник Крым также накроют
сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, возможен сход селей.
Ранее сообщалось, что в последние дни недели мощные ливни пройдут
в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму.
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