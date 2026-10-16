https://crimea.ria.ru/20261016/udary-po-ukraine-v-rovno-unichtozhen-logisticheskiy-tsentr-s-gruzami-dlya-vsu-1160273347.html

Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ

Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ

Армия России в пятницу поразила логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T17:22

2026-10-16T17:22

2026-10-16T17:29

украина

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министерство обороны рф

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одесская область

черное море

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России в пятницу поразила логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море.За прошедшую неделю нанесены один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины, сообщали ранее в пятницу Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

ровенская область

одесса

одесская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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