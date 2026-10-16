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Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
Армия России в пятницу поразила логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T17:22
2026-10-16T17:22
2026-10-16T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Армия России в пятницу поразила логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море.За прошедшую неделю нанесены один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины, сообщали ранее в пятницу Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
В Ровно поражен логистический центр "Экватор" с грузами для ВСУ
17:22 16.10.2026 (обновлено: 17:29 16.10.2026)