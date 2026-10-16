https://crimea.ria.ru/20261016/stalo-izvestno-ot-chego-rossiyane-chasche-vsego-strakhuyut-svoikh-blizkikh-1160269344.html
Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний,... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T15:38
2026-10-16T15:38
2026-10-16T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, сообщается в исследовании ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.Отмечается, что в ВТБ и "Сравни" наибольшую долю "семейных" оформлений занимает страхование от несчастных случаев: около 60% таких полисов были приобретены не для себя, а для другого человека. Средний чек, по данным "Сравни", практически не изменился и составил 700 рублей. Наибольшая доля оформлений полисов для близких - в Иркутске (69%), Москве (56%), Краснодарском крае (59%), Санкт-Петербурге (56%).По аналитике "Сравни", доля полисов от укусов клещей, оформленных близким людям, увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 58%, а средний чек составил 1 тысячу рублей. Рост особенно заметен в регионах Сибири и Восточной России, где чаще всего оформляли такие полисы: Иркутск (63%), Новосибирск (57%), Красноярск (55%). В ВТБ доля таких полисов составила 42%, а средний чек составил 331 рубль.Также сообщается, что доля полисов от критических заболеваний, оформленных на близких через финансовый маркетплейс "Сравни", составила 21%, в ВТБ - 10%. Средняя стоимость - 10,3 тысячи рублей. Чаще всего такие страховые полисы покупают для взрослых членов семьи, а лидеры по числу оформлений - Москва, Казань, Калининград, Новосибирск и Оренбург."Страхование выезжающих за рубеж. За январь-август 2026 года доля полисов, оформленных на близких, составила 33% против 30% годом ранее. Средний чек полиса снизился на 17%, до 2,9 тысячи рублей", - подытожили в исследовании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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втб, страхование, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, сообщается в исследовании ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"По данным ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", в 2026 году выросло число страховых полисов, оформленных на членов семьи. Чаще всего россияне страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, а также покупают для них страхование выезжающих за рубеж", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в ВТБ и "Сравни" наибольшую долю "семейных" оформлений занимает страхование от несчастных случаев: около 60% таких полисов были приобретены не для себя, а для другого человека. Средний чек, по данным "Сравни", практически не изменился и составил 700 рублей. Наибольшая доля оформлений полисов для близких - в Иркутске (69%), Москве (56%), Краснодарском крае (59%), Санкт-Петербурге (56%).
По аналитике "Сравни", доля полисов от укусов клещей, оформленных близким людям, увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 58%, а средний чек составил 1 тысячу рублей. Рост особенно заметен в регионах Сибири и Восточной России, где чаще всего оформляли такие полисы: Иркутск (63%), Новосибирск (57%), Красноярск (55%). В ВТБ доля таких полисов составила 42%, а средний чек составил 331 рубль.
Также сообщается, что доля полисов от критических заболеваний, оформленных на близких через финансовый маркетплейс "Сравни", составила 21%, в ВТБ - 10%. Средняя стоимость - 10,3 тысячи рублей. Чаще всего такие страховые полисы покупают для взрослых членов семьи, а лидеры по числу оформлений - Москва, Казань, Калининград, Новосибирск и Оренбург.
"Страхование выезжающих за рубеж. За январь-август 2026 года доля полисов, оформленных на близких, составила 33% против 30% годом ранее. Средний чек полиса снизился на 17%, до 2,9 тысячи рублей", - подытожили в исследовании.
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