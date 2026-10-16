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Спорткар Tesla научили летать - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Спорткар Tesla научили летать
Спорткар Tesla научили летать - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Спорткар Tesla научили летать
Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T09:51
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автомобиль
новости
илон маск
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spacex
наука и технологии
tesla
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации.В рамках презентации машина совершила проезд по изогнутой траектории и благодаря системе вентиляторов, создающих прижимную силу, оказалась в перевернутом положении, после чего опустилась на землю. Кроме того, электрокар перелетел через ряд автомобилей Tesla, сделал в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлился на колеса.На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час – ред.) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели планируется в 2028 году. О том, как машину можно будет использовать на дорогах, пока не заявляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маск хочет построить города на Луне и МарсеМаск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрдИскусственный интеллект и восстание машин: эксперт о правде и мифах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео с презентации летающей Tesla
Видео с презентации летающей Tesla
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автомобиль, новости, илон маск, сша, spacex, наука и технологии, видео, tesla
Спорткар Tesla научили летать
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации.
2026-10-16T09:51
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Спорткар Tesla научили летать

Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster

09:51 16.10.2026 (обновлено: 09:52 16.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации.
"Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета", – сказано в сообщении.
В рамках презентации машина совершила проезд по изогнутой траектории и благодаря системе вентиляторов, создающих прижимную силу, оказалась в перевернутом положении, после чего опустилась на землю. Кроме того, электрокар перелетел через ряд автомобилей Tesla, сделал в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлился на колеса.
На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час – ред.) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели планируется в 2028 году. О том, как машину можно будет использовать на дорогах, пока не заявляется.
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