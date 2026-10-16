https://crimea.ria.ru/20261016/sportkar-tesla-nauchili-letat-1160248168.html

Спорткар Tesla научили летать

Спорткар Tesla научили летать - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Спорткар Tesla научили летать

Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T09:51

2026-10-16T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Американская компания Tesla представила летающий вариант электрического спорткара Roadster, пишет РИА Новости со ссылкой на кадры трансляции презентации.В рамках презентации машина совершила проезд по изогнутой траектории и благодаря системе вентиляторов, создающих прижимную силу, оказалась в перевернутом положении, после чего опустилась на землю. Кроме того, электрокар перелетел через ряд автомобилей Tesla, сделал в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлился на колеса.На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час – ред.) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели планируется в 2028 году. О том, как машину можно будет использовать на дорогах, пока не заявляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маск хочет построить города на Луне и МарсеМаск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрдИскусственный интеллект и восстание машин: эксперт о правде и мифах

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Видео с презентации летающей Tesla Видео с презентации летающей Tesla 2026-10-16T09:51 true PT0M48S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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автомобиль, новости, илон маск, сша, spacex, наука и технологии, видео, tesla