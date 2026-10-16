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Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Суд Симферопольского района Крыма вынес приговор мужчине, который в пьяной ссоре избил и поджег свою жену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T15:36
2026-10-16T15:36
2026-10-16T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Суд Симферопольского района Крыма вынес приговор мужчине, который в пьяной ссоре избил и поджег свою жену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.После этого мужчина попытался сжечь супругу заживо. С ожогами разной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Мужчину задержали сотрудники полиции."Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда", – рассказали в прокуратуре РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давностиВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщинуВ Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
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крым, происшествия, прокуратура республики крым, правосудие, приговор, новости крыма, общество
Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Крымчанин осужден на три года за поджог жены