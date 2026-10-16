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Сильное землетрясение произошло в Иране
Сильное землетрясение произошло в Иране - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Сильное землетрясение произошло в Иране
Землетрясения магнитудой 4.6 произошло в южной части Ирана в пятницу днем, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T13:51
2026-10-16T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 4.6 произошло в южной части Ирана в пятницу днем, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 8:55 по всемирному времени или в 11:55 – московскому.О разрушениях или пострадавших к данному часу информации нет.Утром в пятницу мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Его эпицентр находился на суше, в 156 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяНачалось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуПочему ученые не могут предсказать землетрясения
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иран, землетрясение, сейсмология, стихия, новости, в мире
Сильное землетрясение произошло в Иране
В Иране в пятницу произошло сильное землетрясение – европейский сеймоцентр