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Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходов
Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходов - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходов
По состоянию на утро пятницы в Севастополе вывезено уже 575 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), работа по ликвидации последствий мусорного коллапса... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. По состоянию на утро пятницы в Севастополе вывезено уже 575 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), работа по ликвидации последствий мусорного коллапса продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Накануне в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером 15 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора.Мусоровозы работают районах, откуда севастопольцы обращались чаще всего - в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. В уборке задействованы "Чистый город", "Благоустройство города Севастополя", "Парки и скверы", муниципалитеты.Во всех остальных районах — Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне — мусор вывозят штатно.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуКак происходит вывоз мусора в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
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Севастополь устраняет мусорный коллапс - вывезено почти 600 тонн отходов
В Севастополе вывезли почти 600 тонн мусора
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. По состоянию на утро пятницы в Севастополе вывезено уже 575 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), работа по ликвидации последствий мусорного коллапса продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Накануне в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером 15 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора.
"Более 575 тонн отходов уже вывезли в Севастополе. По обновленным данным на утро, полигон принял 144 машины с ТКО", - рассказали в пресс-службе.
Мусоровозы работают районах, откуда севастопольцы обращались чаще всего - в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. В уборке задействованы "Чистый город", "Благоустройство города Севастополя", "Парки и скверы", муниципалитеты.
Во всех остальных районах — Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне — мусор вывозят штатно.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО
с территорий садовых товариществ республики.
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