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Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение

Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение

На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды,... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T10:33

2026-10-16T10:33

2026-10-16T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, днем 18 октября, в течение суток 19 октября на реках Крыма вероятны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В бассейнах селевых рек есть угроза схода небольших селей.Спасатели предупреждают, что в это время выходить в море, горы, находиться вблизи деревьев, русел рек опасно.Ранее сообщалось, что в последние дни недели мощные ливни пройдут в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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