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Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение
Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение
На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды,... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:33
2026-10-16T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, днем 18 октября, в течение суток 19 октября на реках Крыма вероятны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В бассейнах селевых рек есть угроза схода небольших селей.Спасатели предупреждают, что в это время выходить в море, горы, находиться вблизи деревьев, русел рек опасно.Ранее сообщалось, что в последние дни недели мощные ливни пройдут в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, новости крыма, крым
Сели и подъем воды в реках: в Крыму новое штормовое предупреждение
В Крыму из-за шторма ожидаются подъемы уровня воды в реках и сход селей
10:33 16.10.2026 (обновлено: 10:36 16.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На предстоящих выходных, а также в понедельник, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили в республиканском главке МЧС России.
"Дожди, местами очень сильные, грозы, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с ожидаются в Крыму днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября", - говорится в сообщении.
Кроме того, днем 18 октября, в течение суток 19 октября на реках Крыма вероятны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В бассейнах селевых рек есть угроза схода небольших селей.
Спасатели предупреждают, что в это время выходить в море, горы, находиться вблизи деревьев, русел рек опасно.
Ранее сообщалось, что в последние дни недели мощные ливни пройдут
в западной части Крыма и на Черноморском побережье Кавказа. В некоторых районах полуострова объем осадков превысит октябрьскую норму.
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