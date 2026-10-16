https://crimea.ria.ru/20261016/rossiyskie-voennye-razbili-logisticheskiy-tsentr-i-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-1160246371.html

Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ

Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море. Об РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T08:08

2026-10-16T08:08

2026-10-16T08:08

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159689751_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_2ad41c0eb643488e37ece276d97143ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили задействованный в военных целях объект транспортной инфраструктуры в порту "Южный", а также сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина