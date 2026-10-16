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Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ
Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море. Об РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:08
2026-10-16T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили задействованный в военных целях объект транспортной инфраструктуры в порту "Южный", а также сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина
Российские военные разбили логистический центр и судно с грузом для ВСУ
Армия РФ ударила по логистическому центру на Украине и сухогрузу в Черном море