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Россия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Россия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО
Россия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Россия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО
НАТО пытается диктовать свою волю всем странам Евразийского континента, необходимо дать альянсу совместный конструктивный ответ. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T11:23
2026-10-16T11:23
сергей лавров
нато
евразия
новости
безопасность
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
шос
снг
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. НАТО пытается диктовать свою волю всем странам Евразийского континента, необходимо дать альянсу совместный конструктивный ответ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) по безопасности.Как отметил министр, в отличие от Африки и Латинский Америки, в Евразии общеконтинентальной структуры не существует. Есть субрегиональные организации, причем не все они имеют сугубо континентальный характер.Лавров указал, что НАТО – это не про Евразию, хотя альянс пытается сейчас заявлять, что вся территория Евразии – это зона их ответственности, потому что они – "оборонительный альянс" и "защищают территорию стран-членов". Но "угрозы" этим странам Североатлантического альянса теперь, как утверждают в НАТО, исходят якобы из Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и так далее.По его словам, такой ответ может быть предоставлен только самими странами региона. В этой связи инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства позволит выстраивать архитектуру коллективной безопасности на континенте. Она адресована всем без исключения странам и субрегиональными объединениям, расположенным в Евразии."Да, сейчас это трудно себе представить. Но я убежден, что концептуально ставить такую задачу весьма и весьма разумно. Это будет подчеркивать, что инициаторы и единомышленники, которые в эту идею вписываются, предполагают именно открытый, инклюзивный характер дальнейшего развития нашего общего континента", - заключил глава российского дипведомства.Большое евразийское партнерство (БЕП) – международная инициатива президента России Владимира Путина, выдвинутая в его послании Федеральному собранию в 2015 году в целях формирования широкого интеграционного контура на Евразийском континенте. В ее основе лежит стремление содействовать построению пространства комплексного, разноскоростного и взаимовыгодного экономического сотрудничества посредством объединения потенциалов государств и региональных объединений. Продвижение в данном направлении осуществляется на добровольных началах, носит открытый характер, способствует укреплению конкурентоспособности экономик стран-партнеров и повышению их общего благополучия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, нато, евразия, новости, безопасность, организация договора о коллективной безопасности (одкб), шос, снг, политика
Россия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО

Страны Евразии должны дать конструктивный ответ на диктат НАТО – Лавров

11:23 16.10.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. НАТО пытается диктовать свою волю всем странам Евразийского континента, необходимо дать альянсу совместный конструктивный ответ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) по безопасности.
Как отметил министр, в отличие от Африки и Латинский Америки, в Евразии общеконтинентальной структуры не существует. Есть субрегиональные организации, причем не все они имеют сугубо континентальный характер.
Лавров указал, что НАТО – это не про Евразию, хотя альянс пытается сейчас заявлять, что вся территория Евразии – это зона их ответственности, потому что они – "оборонительный альянс" и "защищают территорию стран-членов". Но "угрозы" этим странам Североатлантического альянса теперь, как утверждают в НАТО, исходят якобы из Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и так далее.
"Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю далеко за пределами своей зоны ответственности. В этой связи нужен какой-то конструктивный ответ", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, такой ответ может быть предоставлен только самими странами региона. В этой связи инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства позволит выстраивать архитектуру коллективной безопасности на континенте. Она адресована всем без исключения странам и субрегиональными объединениям, расположенным в Евразии.
"Да, сейчас это трудно себе представить. Но я убежден, что концептуально ставить такую задачу весьма и весьма разумно. Это будет подчеркивать, что инициаторы и единомышленники, которые в эту идею вписываются, предполагают именно открытый, инклюзивный характер дальнейшего развития нашего общего континента", - заключил глава российского дипведомства.
Большое евразийское партнерство (БЕП) – международная инициатива президента России Владимира Путина, выдвинутая в его послании Федеральному собранию в 2015 году в целях формирования широкого интеграционного контура на Евразийском континенте. В ее основе лежит стремление содействовать построению пространства комплексного, разноскоростного и взаимовыгодного экономического сотрудничества посредством объединения потенциалов государств и региональных объединений. Продвижение в данном направлении осуществляется на добровольных началах, носит открытый характер, способствует укреплению конкурентоспособности экономик стран-партнеров и повышению их общего благополучия.
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Сергей ЛавровНАТОЕвразияНовостиБезопасностьОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)ШОССНГПолитика
 
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