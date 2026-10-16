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Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
Ребенок из российской семьи туристов умер от удара током в пятизвездочном отеле Египта. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:32
2026-10-16T18:32
2026-10-16T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ребенок из российской семьи туристов умер от удара током в пятизвездочном отеле Египта. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.Отмечается, что трагедия произошла возле главного бассейна пятизвездочного отеля Swissotel Sharm El Sheikh.Ребенку пытался помочь другой школьник, он также пострадал и доставлен в больницу с проблемами с сердцем, пишут СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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египет, в мире, дети, происшествия, новости, общество
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
В Египте мальчика из России убило током в пятизвездочном отеле – СМИ