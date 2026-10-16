Рейтинг@Mail.ru
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/rebenka-iz-rossii-ubilo-tokom-v-pyatizvezdochnom-otele-egipta-1160276102.html
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
Ребенок из российской семьи туристов умер от удара током в пятизвездочном отеле Египта. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T18:32
2026-10-16T18:32
египет
в мире
дети
происшествия
новости
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111054/27/1110542710_0:1:765:431_1920x0_80_0_0_9a314af84f0b8c4cf13d268163c41e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ребенок из российской семьи туристов умер от удара током в пятизвездочном отеле Египта. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.Отмечается, что трагедия произошла возле главного бассейна пятизвездочного отеля Swissotel Sharm El Sheikh.Ребенку пытался помочь другой школьник, он также пострадал и доставлен в больницу с проблемами с сердцем, пишут СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
египет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111054/27/1110542710_125:0:765:480_1920x0_80_0_0_b6e7008a72b1b3b30dc4552d6159b05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, в мире, дети, происшествия, новости, общество
Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта

В Египте мальчика из России убило током в пятизвездочном отеле – СМИ

18:32 16.10.2026
 
© AP Photo / Hatem Moussa / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ребенок из российской семьи туристов умер от удара током в пятизвездочном отеле Египта. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.
Отмечается, что трагедия произошла возле главного бассейна пятизвездочного отеля Swissotel Sharm El Sheikh.

"Во время игры мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель возле деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током", - пишут издания.

Ребенку пытался помочь другой школьник, он также пострадал и доставлен в больницу с проблемами с сердцем, пишут СМИ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЕгипетВ миредетиПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
18:39Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
18:32Ребенка из России убило током в пятизвездочном отеле Египта
18:21Более 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
18:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
17:49Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
17:37Крымчанин лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизель
17:22Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ
17:13Атака ВСУ на Севастополь: над городом уничтожили четыре дрона
17:12В Нижнегорском районе Крыма появилась подстанция скорой помощи
16:56Ливень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь - экстренное предупреждение
16:44В США все больше осознают вред от санкций против России – Дмитриев
16:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
16:19В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
16:02От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО
15:48Пожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
15:38Стало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких
15:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
15:36Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
Лента новостейМолния