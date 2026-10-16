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Развлечения для детей и места для собак: какие кемпинги нужны Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Развлечения для детей и места для собак: какие кемпинги нужны Крыму
Развлечения для детей и места для собак: какие кемпинги нужны Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Развлечения для детей и места для собак: какие кемпинги нужны Крыму
В Крыму можно создать кемпинг-курорты с акцентом на познавательный туризм и развлечения, а также оборудовать места отдыха альтернативными источниками... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T08:24
2026-10-16T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму можно создать кемпинг-курорты с акцентом на познавательный туризм и развлечения, а также оборудовать места отдыха альтернативными источниками электроэнергии, чтобы обеспечить круглосуточный доступ гостей к горячей воде и свету. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.Развитию инфраструктуры, по его мнению, будет способствовать региональная программа по автотуризму, принятая в республике до 2035 года. Эксперт предлагает создать в разных живописных районах полуострова природные номера или природные поляны. Также, по мнению специалиста, точкой притяжения для туристов должны стать не только море и природа Крыма, но и развлечения, созданные владельцем на территории кемпинга."Обычно гости готовы тратить на размещение 25 – 30% своего среднего чека, а остальную часть денег можно отвести на экскурсии и другие дополнительные услуги, которые можно предлагать прямо на территории кемпинга", - посоветовал он.Основная целевая аудитория кемпингов – автотуристы, обозначил собеседник, и большая часть из них – это семьи с детьми. Кемпинг, на его взгляд, также хорош для размещения многодетных семей, потому что на большом оборудованном участке люди сами создадут себе комфорт.Крым - это курортная часть нашей страны, куда люди приезжают не на одну-две ночи, а на несколько недель, подчеркнул Андрей Артюхов. "Поэтому необходимо обратить внимание на создание кемпинг-курортов, где люди будут продолжительно размещаться. У нас уже сейчас есть караванеры, у которых есть любимые кемпинги, куда они с детьми и внуками приезжают на несколько месяцев, паркуют свой автодом и комфортно отдыхают", - заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"Развожаев: севастопольский питомник восстановит лес на Инжире после пожараАвтотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 лет
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крым, автотуризм, автокемпинг, мнения, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество
Развлечения для детей и места для собак: какие кемпинги нужны Крыму

В Крыму нужно создать кемпинги-курорты для больших семей с домашними питомцами

08:24 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДикий туризм
Дикий туризм - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму можно создать кемпинг-курорты с акцентом на познавательный туризм и развлечения, а также оборудовать места отдыха альтернативными источниками электроэнергии, чтобы обеспечить круглосуточный доступ гостей к горячей воде и свету. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
Развитию инфраструктуры, по его мнению, будет способствовать региональная программа по автотуризму, принятая в республике до 2035 года.
Эксперт предлагает создать в разных живописных районах полуострова природные номера или природные поляны.

"На каждой территории площадью 80-100 квадратных метров делается красивая живая изгородь, оборудуется подключением к электричеству, возможно оборудование навеса для каждой этой полянки. И, конечно же, дань уважения каждому гостю кемпинга, это современные душевые, туалеты с хорошей сантехникой и теплой водой. В Крыму, кстати, есть возможность нагревать ее не только от электричества, но и от солнца", - поделился идеей Артюхов.

Также, по мнению специалиста, точкой притяжения для туристов должны стать не только море и природа Крыма, но и развлечения, созданные владельцем на территории кемпинга.
"Обычно гости готовы тратить на размещение 25 – 30% своего среднего чека, а остальную часть денег можно отвести на экскурсии и другие дополнительные услуги, которые можно предлагать прямо на территории кемпинга", - посоветовал он.
Основная целевая аудитория кемпингов – автотуристы, обозначил собеседник, и большая часть из них – это семьи с детьми. Кемпинг, на его взгляд, также хорош для размещения многодетных семей, потому что на большом оборудованном участке люди сами создадут себе комфорт.

"Стоит также обратить внимание, что более 65% автопутешественников, особенно караванеров (туристы в автодомах – ред.), путешествуют с домашними животными. Поэтому здесь нужна дружелюбная среда (pet friendly), нужно на это обращать внимание, вплоть до того, что создавать специальные отделения в душе для собак и выделять часть пляжа для владельцев питомцев", - дополнил он.

Крым - это курортная часть нашей страны, куда люди приезжают не на одну-две ночи, а на несколько недель, подчеркнул Андрей Артюхов.
"Поэтому необходимо обратить внимание на создание кемпинг-курортов, где люди будут продолжительно размещаться. У нас уже сейчас есть караванеры, у которых есть любимые кемпинги, куда они с детьми и внуками приезжают на несколько месяцев, паркуют свой автодом и комфортно отдыхают", - заключил эксперт.
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