https://crimea.ria.ru/20261016/radikaly-khotyat-ispolzovat-afganistan-dlya-sozdaniya-ugroz-rossii--lavrov-1160249956.html

Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров

Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров

Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* и ее подразделения "Вилаят Хорасан"* стремятся подорвать действующую власть... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T10:40

2026-10-16T10:40

2026-10-16T10:40

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* и ее подразделения "Вилаят Хорасан"* стремятся подорвать действующую власть Афганистана и использовать эту страну для переноса терроризма в Центральную Азию и Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) по безопасности.Кроме того, предпринимаются попытки контрабандных поставок оружия и наркотиков с территории Афганистана в страны Центральной Азии и через них в Россию. Для того, чтобы нейтрализовать эти вызовы, Россия и ее партнеры в регионе должны и дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ, отметил министр.В рамках ОДКБ уделяется особое внимание осуществлению целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Предпринимаются необходимые меры по обеспечению своевременных поставок таджикистанским союзникам вооружения, военной техники, технических средств охраны рубежей, добавил Лавров.Он также подчеркнул, что правительство движения талибов* в Афганистане – это "реальность, с которой необходимо считаться". Это понимание уже проявляют все больше и больше стран мира, указал он."В политической плоскости мы направляем усилия на консолидацию внешней поддержки властей в Кабуле и тех направлений их деятельности, которые объективно отвечают интересам региональной безопасности. Россия полностью разделяет видение, согласно которому Афганистан должен быть независимым, единым, мирным государством, свободным от войны и наркотиков", - сказал министр.*запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

афганистан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, афганистан, в мире