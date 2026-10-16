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Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров
Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров
Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* и ее подразделения "Вилаят Хорасан"* стремятся подорвать действующую власть... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T10:40
2026-10-16T10:40
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* и ее подразделения "Вилаят Хорасан"* стремятся подорвать действующую власть Афганистана и использовать эту страну для переноса терроризма в Центральную Азию и Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) по безопасности.Кроме того, предпринимаются попытки контрабандных поставок оружия и наркотиков с территории Афганистана в страны Центральной Азии и через них в Россию. Для того, чтобы нейтрализовать эти вызовы, Россия и ее партнеры в регионе должны и дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ, отметил министр.В рамках ОДКБ уделяется особое внимание осуществлению целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Предпринимаются необходимые меры по обеспечению своевременных поставок таджикистанским союзникам вооружения, военной техники, технических средств охраны рубежей, добавил Лавров.Он также подчеркнул, что правительство движения талибов* в Афганистане – это "реальность, с которой необходимо считаться". Это понимание уже проявляют все больше и больше стран мира, указал он."В политической плоскости мы направляем усилия на консолидацию внешней поддержки властей в Кабуле и тех направлений их деятельности, которые объективно отвечают интересам региональной безопасности. Россия полностью разделяет видение, согласно которому Афганистан должен быть независимым, единым, мирным государством, свободным от войны и наркотиков", - сказал министр.*запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, афганистан, в мире
Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз России – Лавров

Радикалы хотят использовать Афганистан для создания угроз РФ и Центральной Азии – Лавров

10:40 16.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* и ее подразделения "Вилаят Хорасан"* стремятся подорвать действующую власть Афганистана и использовать эту страну для переноса терроризма в Центральную Азию и Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) по безопасности.
"Оно (движение "Вилаят Хорасан"* - ред.) открыто преследует цель подорвать способность правительства в Кабуле поддерживать стабильность в своей стране. Одновременно с этим радикалы хотят использовать Афганистан как своего рода плацдарм для переноса террористической активности и в Центральную Азию, и в Российскую Федерацию", - сказал Лавров.
Кроме того, предпринимаются попытки контрабандных поставок оружия и наркотиков с территории Афганистана в страны Центральной Азии и через них в Россию. Для того, чтобы нейтрализовать эти вызовы, Россия и ее партнеры в регионе должны и дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ, отметил министр.
"Каждый раз от нас требуется больше усилий, и мы над этим работаем совместно со всеми центральноазиатскими странами, вовлекаем и наших коллег в Кабуле", - уточнил глава МИД РФ.
В рамках ОДКБ уделяется особое внимание осуществлению целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Предпринимаются необходимые меры по обеспечению своевременных поставок таджикистанским союзникам вооружения, военной техники, технических средств охраны рубежей, добавил Лавров.
Он также подчеркнул, что правительство движения талибов* в Афганистане – это "реальность, с которой необходимо считаться". Это понимание уже проявляют все больше и больше стран мира, указал он.
"В политической плоскости мы направляем усилия на консолидацию внешней поддержки властей в Кабуле и тех направлений их деятельности, которые объективно отвечают интересам региональной безопасности. Россия полностью разделяет видение, согласно которому Афганистан должен быть независимым, единым, мирным государством, свободным от войны и наркотиков", - сказал министр.
*запрещенные в России террористические организации
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиАфганистанВ мире
 
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