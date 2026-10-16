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Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом возможных мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:05
2026-10-16T19:05
владимир путин (политик)
новости сво
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом возможных мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу проводит совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Он рассказал, что с начала года Россия освободила 310 населенных пунктов и 6,5 тыс квадратных километров. А также напомнил, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область перед российской армией была поставлена задача создать зону безопасности на сопредельной территории.Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, украина, россия, безопасность
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров

Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров

19:05 16.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом возможных мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в пятницу проводит совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Он рассказал, что с начала года Россия освободила 310 населенных пунктов и 6,5 тыс квадратных километров. А также напомнил, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область перед российской армией была поставлена задача создать зону безопасности на сопредельной территории.
"Эта задача (по созданию зоны безопасности - ред.) решается успешно. Наша цель - обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем", - сказал Путин.
Боец группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
18:39
Путин рассказал о ходе СВО и 310 освобожденных населенных пунктах
Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОУкраинаРоссияБезопасность
 
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