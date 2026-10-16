https://crimea.ria.ru/20261016/putin-sozdanie-zony-bezopasnosti-na-ukraine-ne-budet-predmetom-peregovorov-1160277499.html
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом возможных мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:05
2026-10-16T19:05
2026-10-16T19:05
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом возможных мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу проводит совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Он рассказал, что с начала года Россия освободила 310 населенных пунктов и 6,5 тыс квадратных километров. А также напомнил, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область перед российской армией была поставлена задача создать зону безопасности на сопредельной территории.Целью Вооруженных сил он назвал обеспечение абсолютной безопасности российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, украина, россия, безопасность
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров